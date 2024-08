Crédit Agricole Italia: finanziamento Esg da 10mln al Gruppo Circet

Gruppo supporterà piano di investimenti

Sostegno a progetti di investimento delle imprese attraverso operazioni finanziarie finalizzate all’adozione di strategie commerciali sempre più sostenibili, capaci di creare benefici comuni per il territorio nel lungo periodo: è questo l’obiettivo del finanziamento ESG Linked da 10 milioni di euro, che credit Agricole ha distribuito a Circet Italia, società che sviluppa reti per le telecomunicazioni, i trasporti e l’energia, appartenente al colosso mondiale Circet. Si legge in una nota.

Il Gruppo bancario, sostiene il piano quinquennale di investimenti di Circet Italia, ponendo particolare attenzione allo sviluppo della banda ultra larga e al processo di diversificazione delle infrastrutture energetiche tradizionali e rinnovabili, oltre a sostenere le esigenze di flusso di denaro in modo da garantire la continuità della produzione durante un percorso di crescita esponenziale.

Il finanziamento, che si inquadra nell’attenzione del gruppo Crédit Agricole Italia verso i principi ESG, è abbinato ad un meccanismo di riduzione del prezzo, legato al raggiungimento di alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile.

“Crédit Agricole Italia – come si legge nella nota – si conferma partner di riferimento per supportare tutte le migliori aziende del Made in Italy che continuano a investire nell’ambiente e nelle nuove tecnologie”.

