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Credito, Biffi (Dr. Finanza Italia): “Educazione finanziaria fondamentale per le famiglie”
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Credito, Biffi (Dr. Finanza Italia): “Educazione finanziaria fondamentale per le famiglie”

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(Adnkronos) – “Investire in educazione finanziaria spesso non è un tema all’ordine del giorno -commenta Antonio Biffi, country manager Italia, a margine della conferenza stampa per il lancio italiano di Dr. Finanza-. Per questo promuovere questo tipo di attività credo che possa fare una grande differenza e avere un impatto pratico per le famiglie. Questo è proprio il valore che vogliamo creare, investendo sul nostro cliente, dandogli gli strumenti per poter decidere. Gli forniamo consulenza gratuita per capire le sue scelte e orientarle. L’utile, per la nostra realtà, arriva infatti dalla mediazione creditizia presso le banche. Sono dunque convinto che la gestione finanziaria e l’educazione finanziaria in Italia possa trarre beneficio dall’ingresso di Dr. Finanza, così come il gruppo trarrà beneficio dall’espansione in Italia”. 

“E’ necessario arrivare a far capire al risparmiatore italiano come cogliere le opportunità soprattutto nel medio e lungo termine -aggiunge Biffi-. Quando si compie una scelta finanziaria è importante uscire dall’idea, tipica del nostro Paese, di basarsi solo sulla stabilità; è provato matematicamente, ad esempio, che un mutuo nel corso degli anni possa portare a un beneficio anche doppio rispetto a quanto investito. Ad ogni modo, sono proprio queste le tematiche che affrontiamo con i nostri clienti, e lo possiamo fare perché abbiamo a disposizione gli strumenti per garantire loro una valutazione, totalmente indipendente, dell’asset su cui investire”, conclude. 

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