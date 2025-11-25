martedì, 25 Novembre , 25

Creduta morta bussa dalla bara: stava per essere cremata

Creduta morta, stava per essere cremata, quando ha bussato dall’interno della bara per segnalare che era viva. E’ successo in Thailandia, in un tempio buddista alla periferia di Bangkok, dove il personale è rimasto “sorpreso” nel sentire il leggero bussare proveniente dalla cassa di legno. A quel punto, il direttore del tempio, Pairat Soodthoop ha chiesto che venisse aperta e ha visto la donna “aprire leggermente gli occhi”. “Deve aver bussato per un bel po’ di tempo”, ha raccontato. 

Secondo il fratello della donna 65enne, erano stati i funzionari locali della località in cui viveva a comunicare che la sorella era morta, senza che gli venisse consegnato alcun certificato di morte. Proprio mentre Soodthoop cercava di spiegare come ottenerlo, il personale del tempio ha sentito un leggero bussare provenire dall’interno della bara. Una volta appurato che la donna era viva, il responsabile del tempio buddista ha disposto che venisse immediatamente trasferita in ospedale, dove un medico ha riferito che la 65enne aveva sofferto di una grave ipoglicemia, escludendo che avesse subito un arresto respiratorio o cardiaco. 

La donna, secondo il racconto del fratello, era allettata da un paio d’anni e, con il peggioramento delle sue condizioni di salute, sembrava che avesse smesso di respirare sabato scorso. 

