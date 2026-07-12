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Crema, 19enne ucciso a coltellate in un parcheggio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Crema, 19enne ucciso a coltellate in un parcheggio

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Un giovane egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato sabato sera, poco dopo le 23, a Crema. Secondo quanto ricostruito finora nel parcheggio di un supermercato di viale Repubblica ci sarebbe stato uno scontro tra più giovani e il diciannovenne sarebbe stato colpito con un coltello. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Cremona dove è stato constatato il decesso. Le indagini dei carabinieri sono in corso attraverso l’ascolto di testimoni e la verifica della presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.  

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