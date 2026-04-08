mercoledì, 8 Aprile , 26

Montecarlo, Sinner si ritira dal torneo di doppio: cos’è successo

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal torneo...

Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: “Scaramucce”

(Adnkronos) - La tregua è appena iniziata e...

Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti in campo nell'Atp Masters...

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli

(Adnkronos) - Una scossa di terremoto, di magnitudo...
HomeVideo NewsCremlino: in attesa di nuovi colloqui con Usa e Ucraina
cremlino:-in-attesa-di-nuovi-colloqui-con-usa-e-ucraina
Cremlino: in attesa di nuovi colloqui con Usa e Ucraina
Video News

Cremlino: in attesa di nuovi colloqui con Usa e Ucraina

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Peskov: apprezzamento per sforzi di Trump e negoziatori americani

Mosca, 8 apr. (askanews) – Il Cremlino guarda a un nuovo round di colloqui trilaterali con Stati Uniti e Ucraina per discutere la guerra, mentre i negoziatori americani sono ancora concentrati sulla crisi iraniana. A dirlo è stato il portavoce Dmitry Peskov, che ha espresso “grande favore” per gli sforzi di pace di Washington e dello stesso Donald Trump sul dossier ucraino.”I negoziatori americani – ha detto Peskov – sono attualmente assorbiti dalle questioni iraniane. Speriamo che nel prossimo futuro abbiano più tempo e più possibilità di incontrarsi in formato trilaterale. Attendiamo questo momento. E continuiamo a considerare con grande favore gli sforzi di pace dei negoziatori americani e dello stesso presidente Trump sul dossier ucraino”.

Previous article
Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese
Next article
A Teheran, fra sollievo e orgoglio dopo la tregua con gli Usa

POST RECENTI

Video News

Seoul, Meryl Streep e Anne Hathaway ballano “Vogue”, fan in delirio

In Corea del Sud per il tour de "Il Diavolo veste Prada 2"Roma, 8 apr. (askanews) - Bagno di folla a Seoul, in Corea del...
Video News

A Teheran, fra sollievo e orgoglio dopo la tregua con gli Usa

Nelle strade della capitale voci di pace, ma anche slogan di sfidaTeheran, 8 apr. (askanews) - Traffico, negozi aperti, gente in strada. Nel nord di...
Video News

Hormuz, Tajani: diplomazia strada maestra, governo al fianco imprese

Alla Camera: impegno in tutte le sedi per la libertà di navigazioneRoma, 8 apr. (askanews) - Il governo è impegnato "in prima linea" per favorire...
Video News

Tajani: a Israele messaggio chiaro, ritiri legge su pena di morte

Il ministro: norma discriminatoria, la vita è un valore assolutoRoma, 8 apr. (askanews) - Antonio Tajani ribadisce la contrarietà dell'Italia a ogni ipotesi di ampliamento...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.