Cremlino: l’incidente all’aereo di Prighozhin può essere stato causato deliberatamente

La Russia al Brasile: sull’incidente dell’aereo (di fabbricazione brasiliana) indaghiamo noi

Roma, 30 ago. (askanews) – Il Cremlino ha affermato che l’indagine sull’incidente aereo, che ha ucciso il leader mercenario Wagner Yevgeny Prigozhin e altri nove, la scorsa settimana, includeva la possibilità che fosse stato causato deliberatamente, riferisce Reuters.

“È ovvio che vengono prese in considerazione diverse versioni, inclusa la versione di … un’atrocità deliberata”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Peskov ha anche affermato che l’indagine sull’incidente aereo è un’indagine russa e che non si può parlare di un’indagine internazionale. In particolare, la Russia ha informato l’autorità investigativa aeronautica del Brasile che “per il momento (l’autorità brasiliana) non indagherà sull’incidente del jet Embraer di fabbricazione brasiliana secondo le regole internazionali”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto: “Prima di tutto, l’indagine è in corso, il comitato investigativo è impegnato in questo. In questo caso non si può parlare di alcun aspetto internazionale”, ha aggiunto.

Il jet privato Embraer su cui Prigozhin stava viaggiando da Mosca a San Pietroburgo si è schiantato a nord di Mosca, uccidendo tutte le 10 persone a bordo il 23 agosto. Domenica il comitato investigativo russo ha confermato che Prigozhin era tra le persone uccise, sottolineando che, dopo gli esami forensi, tutti i 10 corpi recuperati sul sito sono stati identificati e corrispondevano a quelli segnati sul foglio di volo.