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Cremonese-Bologna 1-2, rossoblu vincono con gol di Joao Mario e Rowe
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Cremonese-Bologna 1-2, rossoblu vincono con gol di Joao Mario e Rowe

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(Adnkronos) – Il Bologna sconfigge oggi, domenica 5 aprile, la Cremonese 2-1 in un match valido per la 31/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Zini’ di Cremona. A decidere la partita i gol di Joao Mario al 3′ e Rowe al 16′. Inutile il gol di Bonazzoli su rigore al 91′ per i padroni di casa che chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Maleh al 94′. Al 96′ restano in dieci anche gli ospiti per l’espulsione per doppia ammonizione di Ferguson. In classifica i rossoblù salgono all’ottavo posto con 45 punti, scavalcando di una lunghezza la Lazio. I grigiorossi restano fermi a quota 27 in 17/a posizione insieme al Lecce.  

“Semplicemente il Bologna ci è stato superiore. È stato capace a sottrarsi a quella che sarebbe potuta essere una nostra pressione alla loro manovra offensiva. Il gol subito dopo tre minuti ci ha messo la partita in salita. Nel secondo tempo la squadra è stata dignitosa. Avessimo fatto prima il gol potevamo sperare anche di rimetterla a posto, ma ciò non toglie i meriti del Bologna”, dice Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, a Dazn. “La sconfitta non è mai positiva, ma nella ripresa la squadra ha tenuto bene il campo -aggiunge Giampaolo-. Nella situazione in cui ci troviamo noi non è semplice, ma la squadra ha lottato, si è creata delle possibilità per rimettere la partita a posto e questo vuole dire che non si è demoralizzata”. 

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