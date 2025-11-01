Cremonese-Juve 1-2, Spalletti debutta con una vittoria – Rivivi il match

domenica, 2 Novembre , 25

(Adnkronos) – La Juventus vince 2-1 sul campo della Cremonese oggi, 1 novembre 2025, nel match che segna il debutto di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. La Vecchia Signora sale a 18 punti, i grigiorossi rimangono a quota 14 al termine della gara che i torinesi iniziano in discesa. Passano 80 secondi a Kostic porta in vantaggio la Juve, insaccando da distanza ravvicinata dopo un tocco di Vanderputte sul tacco di Openda: 0-1. La Juve sfiora il raddoppio in un paio di occasioni, in particolare con il palo colpito da Locatelli, e concede poco ai padroni di casa. Il copione non cambia granché nella ripresa fino al bis della Juve. Al 68′ Cambiaso piomba su un pallone vagante, 0-2. La Cremonese torna in carreggiata all’83’ quando Vardy si beve Gatti e buca Di Gregorio: 1-2. La Juve regge, Spalletti festeggia il debutto con una vittoria che rilancia i bianconeri. 

 

Nel prossimo turno, la Juve affronta il Torino nel derby. La Cremonese farà visita al Pisa. 

