Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio

(Adnkronos) - Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e...

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

(Adnkronos) - Nuove esplosioni questa mattina a Dubai,...

Roma-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match all'Olimpico. Oggi, domenica 1...

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Lazio torna protagonista in Serie...
Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 con il contestato gol di Troilo, mentre i lombardi sono stati battuti dalla Roma all’Olimpico con un netto 3-0. 

 

La sfida tra Cremonese e Milan è in programma oggi, domenica 1 marzo alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri 

 

Cremonese-Milan sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
In Iran il processo di transizione dopo la morte di Khamenei inizierà oggi

