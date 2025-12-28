domenica, 28 Dicembre , 25

Domenica In, Ambra Angiolini: “Renga? Le nostre anime si parlano ancora”

(Adnkronos) - "Ho avuto una vita spericolata e...

Ucraina, l’avvertimento di Lavrov: “Truppe europee sarebbero obiettivo legittimo”

(Adnkronos) - Le truppe europee della Coalizione dei...

Boldrini: “Il mio nome accostato in modo subdolo all’arresto di Hannoun”

(Adnkronos) - "Ho incontrato il signor Mohammad Hannoun...

Domenica In, Paolo Fox svela l’Oroscopo 2026: da Venier e Savino, cosa dicono le stelle

(Adnkronos) - Apertura all'insegna delle stelle nella puntata...
cremonese-napoli,-‘giallo’-rigore-per-contatto-zerbin-rrahmani-in-area-azzurra
Cremonese-Napoli, ‘giallo’ rigore per contatto Zerbin-Rrahmani in area azzurra

Cremonese-Napoli, ‘giallo’ rigore per contatto Zerbin-Rrahmani in area azzurra

DALL'ITALIA E DAL MONDOCremonese-Napoli, 'giallo' rigore per contatto Zerbin-Rrahmani in area azzurra
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Proteste in Cremonese-Napoli. Nella sfida dello Zini di oggi, domenica 28 dicembre, i padroni di casa recriminano per un episodio arbitrale giudicato dubbio. Al 27′ Zerbin si mette in proprio con una bella azione personale: l’esterno lombardo salta un giocatore partenopeo e viene fermato dall’intervento di Rrahmani, con Zerbin che cade a terra e reclama un calcio di rigore. 

Mariani fa subito ampi segni di proseguire, con il Var che non interviene nemmeno per richiamare l’arbitro al monitor. I replay mostrano come ci sia effettivamente un contatto tra le gambe dei due giocatori, ma sembra essere Zerbin che allarga il piede andando a cercare il contatto con quello di Rrahmani, che la ritrae proprio per evitare ogni contatto falloso e alza subito le mani per discolparsi. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.