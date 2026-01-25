domenica, 25 Gennaio , 26

“Sinner era cotto, fortunato come a Wimbledon”: Roddick non fa sconti a Jannik

(Adnkronos) - "Sinner era cotto, era finito, non...

Matteo Franzoso, il dolore dei genitori: “Con lui fino al suo ultimo battito”

(Adnkronos) - "Matteo Franzoso è morto sognando le...

Hojlund e Vergara cadono in area, Conte chiede rigore: proteste in Juventus-Napoli

(Adnkronos) - Proteste e polemiche in Juventus-Napoli. Nel...

Furia Trump: “Mi fanno causa per la sala da ballo alla Casa Bianca”

(Adnkronos) - "Mi citano in giudizio per la...
cremonese,-pullman-riparte-senza-audero:-il-portiere-‘dimenticato’-allo-stadio-dopo-sassuolo
Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo Sassuolo

Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo Sassuolo

DALL'ITALIA E DAL MONDOCremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere 'dimenticato' allo stadio dopo Sassuolo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Clamoroso nel post partita di Sassuolo-Cremonese. Dopo la sfida di oggi, domenica 25 dicembre, il club lombardo ha ‘dimenticato’ Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona senza il suo portiere titolare. Come raccontato da SkySport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. Tutti, tranne uno. 

All’appello infatti mancava Audero, che era impegnato nelle tradizionali interviste post partita con alcuni giornalisti indonesiani, Paese d’origine del padre. Nessuno del club però si è accorto dell’assenza dell’ex portiere, tra le altre, della Sampdoria, che è quindi rimasto ‘a piedi’. La Cremonese ha poi messo a disposizione un automobile che ha riportato Audero a casa. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.