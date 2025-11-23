domenica, 23 Novembre , 25

Maltempo, breve tregua ma non dura: in arrivo piogge e nevicate

(Adnkronos) - Tregua dal maltempo oggi domenica 23...

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Torna oggi, domenica 23 novembre, un...

Verissimo, oggi domenica 23 novembre: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 23 novembre,...

Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

(Adnkronos) - Oggi, domenica 23 novembre, alle 14.00...
cremonese-roma:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv
Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOCremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Roma torna a giocare in Serie A. Il club giallorosso oggi, domenica 23 novembre, vola a Cremona per sfidare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 12esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini, prima in classifica a quota 24 punti a pari merito con l’Inter, arriva dal successo interno dell’ultimo turno, dove ha battuto l’Udinese per 2-0 all’Olimpico, mentre quella di Nicola, artefice di un ottimo avvio di stagione che la vede in undicesima posizione con 14 punti, è stata battuta dal Pisa 1-0. 

 

La sfida tra Cremonese e Roma è in programma oggi, domenica 23 novembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini 

 

Cremonese-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche sulla piattaforma streaming di Dazn. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.