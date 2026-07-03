venerdì, 3 Luglio , 26

Palio di Siena, c’è anche Whoopi Goldberg: l’attrice presente a Piazza del Campo

(Adnkronos) - Il Palio di Siena conquista ancora...

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, oggi il primo sì in Comune: il matrimonio in Sicilia

(Adnkronos) - Si celebrerà domani, sabato 4 luglio,...

Wimbledon, Djokovic-Rinderknech finisce… con una doppia caduta

(Adnkronos) - Succede di tutto a Wimbledon 2026,...

Fentanyl, l’allarme dell’esperto: “Rischio overdose immediato, si può morire”

(Adnkronos) - "Il fentanyl è un farmaco estremamente...
HomeVideo NewsCresce ancora l'export italiano
cresce-ancora-l’export-italiano
Cresce ancora l’export italiano
Video News

Cresce ancora l’export italiano

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Obiettivo 700 miliardi di euro entro il 2028

Roma, 3 lug. (askanews) – +2.0 % nel 2026, +2.6% nel 2027. Sono queste le stime del rapporto export 2026 di SACE, intitolato “RE-Agire: l’Italia alla sfida dell’export globale”, che documenta una crescita reale delle esportazioni italiane nel quadro internazionale. 16 Paesi strategici su cui puntare per sviluppare il sistema di esportazioni italiano, che registra una crescita media prevista del 4.4%.Le parole di Guglielmo Picchi, Presidente di SACE: “Re-Agire perché il contesto geopolitico ci dice che c’è una necessità di reagire a tutto quello che sta avvenendo nel mondo. La guerra in Ucraina, lo stretto di Hormuz, conflitti e situazioni di tensione in tante parti del mondo, per cui l’Italia, che è il quarto Paese al mondo per esportazioni, e SACE, come principale export credit agency a livello globale, hanno la necessità di reagire.”L’intervista a Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE: “È una crescita che si realizzerà con tutta una serie di connotazioni geografiche e settoriali, che noi racchiudiamo in termini anche un po’ di ricetta per le imprese sotto la triplice diversificazione. Per essere più competitivi serve andare a cogliere le molte opportunità che indubbiamente i mercati internazionali offrono, corre puntare sempre di più una diversificazione lungo le linee dei clienti, dei fornitori e delle filiere.”SACE, che da sempre affianca le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione, continua a trovare nei servizi finanziari il suo punto di forza, per proteggere le aziende dagli insoluti, facilitare l’accesso al credito e promuovere l’export. Le parole di Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE: “Abbiamo sviluppato strumenti innovativi di import finance per garantire nuove forniture di materie prime critiche alle aziende italiane in moltissimi settori fondamentali per la nostra economia. Abbiamo messo in campo tutto il range di garanzie finanziarie al supporto dell’accesso al credito per gli investimenti in internazionalizzazione.”Il Rapporto sottolinea infine il ruolo delle filiere globali del valore come punto di sintesi tra export e import e come leva fondamentale per accompagnare il sistema produttivo italiano in questa fase di trasformazione. Nonostante le tensioni geopolitiche abbiano stravolto le carte in tavola, il Rapporto Export 2026 di SACE lancia segnali indubbiamente positivi che donano nuova fiducia alle imprese italiane.

Previous article
Palio di Siena, c’è anche Whoopi Goldberg: l’attrice presente a Piazza del Campo
Next article
Perullo nuovo presidente di UNISG nel segno di Carlo Petrini

POST RECENTI

Video News

A Roma Clima e Potenza-L’Europa all’ora delle scelte strategiche

Convegno promosso da Miriam Maestroni, presidente di E5TRoma, 3 lug. - Si è tenuto a Roma, nel prestigioso Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana, il...
Video News

Papa a Lampedusa, parroco: garantire viaggi sicuri a chi rischia vita

Lo attendiamo con trepidazione e gratitudineLampedusa, 3 lug. (askanews) - "La richiesta alle istituzioni e alla politica è sempre la stessa: che vengano garantiti i...
Video News

Dai dolcetti alle strade chiuse, Ankara si prepara per il summit NATO

Sui taxi un kit di benvenuto, in città slogan "Difendere insieme"Ankara, 3 lug. (askanews) - Ad Ankara ultimi preparativi in vista del vertice NATO in...
Video News

Perullo nuovo presidente di UNISG nel segno di Carlo Petrini

Un nuovo percorso per il futuro dell'UniversitàPollenzo, 3 lug. (Askanews) - L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo apre una nuova fase della propria storia, raccogliendo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.