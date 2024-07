cresce-collaborazione-pizzaut-autogrill:-un-panino-per-sostenere-inclusione

Parte del ricavato finanzierà acquisto di un food truck PizzAutobus

Milano, 31 lug. (askanews) – Si rafforza la collaborazione tra PizzAut, il progetto per l’occupabilità delle persone autistiche, fondato da Nico Acampora, e Autogrill, oggi parte del gruppo Avolta. Dal 30 luglio a fine ottobre, in tutti i punti vendita Autogrill sul territorio nazionale, è possibile acquistare il nuovo panino GourmAut, con l’obiettivo di devolvere parte del ricavato a PizzAut e sostenere le attività a favore dell’associazione. La forma circolare a ciambella del nuovo panino, da cui si ricavano quattro porzioni, lo rende ideale da gustare in condivisione, simbolo di inclusione.

“Inclusione e integrazione sono valori che da sempre abbiamo a cuore, in linea con il percorso di sostenibilità di Avolta, Journey Sustainably On – ha commentato Massimiliano Santoro, Ceo Italy F&B di Avolta – Lavoriamo per creare un’organizzazione e una cultura aziendale orientate all’inclusione. Per questo motivo, investiamo in progetti concreti che favoriscono l’occupazione dei più fragili, offrendo pari opportunità e valorizzando le differenze. Il punto chiave per noi è mettere la persona al centro”. “La partnership tra Autogrill e Pizzaut, avviata ad aprile con il programma di assunzione in distacco di un ragazzo dell’associazione, Edoardo, nasce con l’obiettivo di sostenere la promozione dell’inclusione e la valorizzazione di progetti di inserimento nel mondo del lavoro – ha commentato Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta – Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con PizzAut attraverso questo nuovo progetto, sostenendo una realtà con cui condividiamo visione e valori”.

“Una collaborazione vera con Autogrill, dove i ragazzi sono anche protagonisti della campagna di comunicazione, sia in qualità di attori che di creativi – ha commentato Nico Acampora, presidente di PizzAut – È la dimostrazione che molte persone autistiche, attualmente escluse dal mercato del lavoro, possono invece essere una risorsa per le aziende e per la società. Anche i fondi raccolti dal progetto panino GourmAut andranno nella direzione dell’occupabilità di persone autistiche e saranno finalizzati all’acquisto e alla messa in strada di un PizzAutobus, ossia di un truck food speciale che potrà dare lavoro ad altre 4/5 persone autistiche”.

A sostegno del nuovo progetto, anche una campagna di comunicazione AUToprodotta, ossia ideata e realizzata da Connexia, il brand di marketing e comunicazione della MarTech Company Retex, in collaborazione con alcuni dei ragazzi di PizzAut con abilità particolari.