Cresce il pressing su Conte per un nuovo lockdown totale

AGI – Cresce il pressing sul governo per un nuovo lockdown. A chiederlo espressamente non solo alcuni governatori, capofila il presidente della Campania Vincenzo De Luca, ma anche 100 scienziati e docenti universitari, che lanciano un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui chiedono di “assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni” per fermare la diffusione dei contagi da Covid.

La maggioranza chiede al governo un cambio di passo

E anche nella maggioranza si fa insistente la richiesta di un cambio di passo,

