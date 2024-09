“cresciuti-male”-è-il-singolo-delle-bambole-di-pezza-feat.-j-ax

L’energia punk delle ragazze milanesi incontra il rapper

Milano, 3 set. (askanews) – “Cresciuti male” è il nuovo singolo delle Bambole Di Pezza feat. J-AX, disponibile da venerdì 6 settembre per Nigiri/Sony Music Italy.

L’energia punk delle Bambole Di Pezza incontra in J-AX la penna irriverente e sregolata di uno degli artisti più iconici del rap italiano: “Cresciuti male” nasce come inno ribelle per raccontare la storia di una generazione che si rifiuta di conformarsi a norme e aspettative imposte dalla società. La canzone è una vera e propria celebrazione della libertà di essere se stessi sempre, abbracciando con fierezza i propri difetti anche se ciò può significare crescere “male” agli occhi dell’altro, esplorando il caos abbracciato fin dalla giovinezza, tra feste sregolate, amori travagliati e rifiuto delle convenzioni.

“Nel brano, insieme a J-AX, abbiamo cercato e trovato il punto d’incontro nella narrazione di tutti gli outsider ‘cresciuti male’, tra disagi e voglia di percorrere strade alternative, che ritrovano poi nel linguaggio punk un denominatore comune e la forza per farcela assieme”

“Cresciuti male” è la storia di tutti quei cani sciolti orgogliosi di essere “cresciuti male ma […] invecchiando bene”.

Le Bambole di Pezza sono una band pop rock milanese con una formazione totalmente femminile, da sempre impegnata su tematiche femministe, sull’uguaglianza di genere e sulla lotta contro la violenza e il sessismo.