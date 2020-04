Crescono i casi di coronavirus, il ‘modello svedese’ è in dubbio 

Aumentano i casi di contagio da Covid-19 in Svezia tra le accuse nei confronti del governo di aver attuato una politica lassista e irresponsabile per non aver deciso il confinamento, come fatto da oltre novanta Paesi nel mondo.

Nelle ultime 24 ore sono state contagiate 365 persone, portando il totale dei casi a 6.443. I decessi sono invece almeno 358. “La vita non va avanti come al solito in Svezia”, ha tuttavia precisato la ministra della Salute, Lena Hallengren, in un incontro con i media internazionali.

Il governo di Stoccolma non ha ordinato un blocco ma ha scelto raccomandazioni e ha invitato i cittadini a “assumersi la responsabilità”

