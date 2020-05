La navicella Crew Dragon, costruita dalla SpaceX del miliardario Elon Musk, è stata lanciata da Cape Canaveral, in Florida, dalla stessa rampa dove è stato mandato l’uomo sulla Luna, in quella che è una missione storica sotto diversi punti di vista: segna il ritorno degli Stati Uniti in orbita dopo quasi 10 anni e apre una nuova era per i viaggi commerciali nello Spazio.

“Abbiamo fatto la storia”, ha commentato la Nasa sul suo profilo Twitter, mentre il presidente Usa, Donald Trump, presente al lancio col suo vice Mike Pence, ha definito quanto accaduto “incredibile”

L’articolo Crew Dragon è in orbita. La Nasa: “Abbiamo fatto la storia” proviene da Notiziedi.

