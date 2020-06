Crimi la pensa come Grillo: “Non è tempo per il congresso M5s”

AGI – “Il Movimento 5 Stelle ha oggi l’onere e l’onore di governare il Paese, e deve continuare a fare la propria parte mettendo a disposizione dei cittadini ogni sua risorsa ed ogni istante del proprio tempo. Beppe Grillo ce lo ha ricordato di recente, e non posso che ringraziarlo di cuore. Concordo con lui, quindi, che non sia questo il momento di pensare ad un ‘congresso’, o in qualunque altro modo lo si voglia chiamare”. Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del M5s, Vito Crimi. “Sarebbe fuori luogo e incomprensibile già per molti di noi,

