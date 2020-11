Crisanti boccia la Azzolina sulla scuola: “Evitiamo la terza ondata”

AGI – Il virologo Andrea Crisanti boccia la tesi della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che ha definito la scuola “un formidabile strumento di tracciamento”. “Non capisco come faccia a sostenere una cosa simile”, dice Crisanti all’AGI. “La scuola è uno spazio, una comunità, una rete sociale in cui convergono numerose famiglie e relazioni e in cui si concentrano potenziali contagi. Se si testa tutta un’intera classe non si traccia nulla, quello che si ottiene è un’informazione sul livello di trasmissione in quella comunita’”. Non solo. La ministra ha parlato di test rapidi, ma questi – sottolinea Crisanti – “danno spesso falsi negativi”.

