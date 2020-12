Michele Criscitiello, giornalista di Sportitialia, ha parlato del Napoli nel corso del suo lungo editoriale pubblicato sulle colonne di Tuttomercatoweb. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evideniato dalla nostra redazione:

Le dichiarazioni di Criscitiello

“Gattuso sta facendo i miracoli ma la società deve fare le uscite mancate in estate. In attacco il colpo da 90 (o meglio 75 milioni) non si è visto quasi mai. Colpa dell’infortunio. Osimhen serve, però, a Gattuso. Pesa anche l’assenza di Mertens per un mese. Quando saranno tornati tutti, il Napoli non avrà problemi di attaccanti ma a centrocampo servirebbe un giocatore di qualità. In estate Giuntoli ci ha provato, in inverno dovrà riuscirci. Obiettivo Napoli tornare in Champions. Non sarà facile”.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post Criscitiello controcorrente: “Napoli? Gattuso sta facendo i miracoli!” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento