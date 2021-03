Criscitiello: “Il Napoli è pronto per il grande salto, Juventus ridimensionata”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Tuttomercatoweb.com, ha scritto il solito editoriale in seguito alle partite della giornata di Serie A. Si è soffermato particolarmente sul passo falso della Juventus e sulle vittorie di Napoli e Milan, importanti in chiave classifica.

LE PAROLE DI MICHELE CRISCITIELLO

Di seguito le parole di Michele Criscitiello, giornalista e direttore di TMW.

“Il campionato ha preso la piega che doveva prendere ad inizio anno. Il Milan, bellissimo e concreto, alla lunga si è perso ma è giusto ricordare che questa squadra non era stata costruita per lo scudetto. Quindi va bene così e nulla si potrà dire ai ragazzi di Pioli se centreranno l’obiettivo stagionale: quarto posto e ritorno in Champions. Sul resto c’è poco da raccontare.

L’Inter è stata costruita per vincere e deve vincere perché gioca da sola e perché la squadra è forte e completa. Milan, Roma e Napoli non sono pronte per il grande salto. La Juventus doveva difendere il primato ma dopo le scelte estive si è capito subito che il progetto si sarebbe ridimensionato con gravi conseguenze e seri rischi”.

