crisi-affitti,-la-proposta-di-oroitaly

“Estendere il Fitto Concordato a negozi e botteghe per salvare il Made in Italy”

NAPOLI – Una proposta concreta per fermare l’emorragia di chiusure nel settore del commercio e dell’artigianato: l’estensione del fitto concordato anche ai suddetti locali. È questa la sfida che lancia Oroitaly, l’associazione di tutela del comparto orafo e delle eccellenze artigiane, per rispondere all’emergenza del caro-affitti che sta svuotando i centri storici.

L’idea alla base della proposta è mutuata dal modello già esistente per gli immobili ad uso abitativo: definire canoni minimi e massimi basati su accordi territoriali, offrendo in cambio forti sgravi fiscali (IMU e cedolare secca) ai proprietari che accettano di calmierare il prezzo della locazione.

Questo l’appello del Comm. Dr. Gianni Lepre (Segretario Generale Oroitaly), economista che ne spiega le ragioni dell’iniziativa:

“Non possiamo più stare a guardare mentre le nostre eccellenze vengono sfrattate dal mercato immobiliare o decidono di cessare l’attività perché i costi, in particolare quelli del canone di locazione sono troppo alti. La nostra è una proposta di buon senso: chiediamo alle istituzioni di introdurre il fitto concordato commerciale per calmierare un mercato ormai fuori controllo. Oggi un artigiano o un piccolo commerciante spende spesso oltre il 10/15% del proprio fatturato solo per le mura; è una situazione insostenibile che soffoca la crescita.

Con questa misura – sottolinea Lepre – non aiutiamo solo l’affittuario. Creiamo un sistema in cui conviene a tutti: il proprietario ottiene una tassazione agevolata e la certezza della rendita, l’artigiano ottiene un canone sostenibile e la città mantiene la sua identità. È l’unico modo per evitare che le nostre strade diventino tutte uguali, popolate solo da grandi catene internazionali e prive dell’anima delle botteghe artigiane, addirittura in alcuni casi si rischia la desertificazione.”

I punti cardine della proposta di Oroitaly:

Calmierazione del mercato: Istituzione di tabelle di riferimento per i canoni in base alla zona e alla tipologia di attività.

Sgravi Fiscali: Incentivi diretti per i proprietari immobiliari (riduzione aliquota IMU e opzione cedolare secca, tassazione al 10%).

Tutela delle Botteghe Storiche: Corsie preferenziali e tutele maggiori per le attività con oltre 25 anni di storia.

Rilancio Urbano: Contrasto al degrado causato dalle serrande abbassate nei quartieri storici e produttivi.

Oroitaly presenterà formalmente la proposta nelle prossime settimane ai tavoli istituzionali competenti, chiedendo un intervento legislativo urgente che possa dare stabilità a migliaia di imprese in tutto il territorio.