Crisi degli incarichi immobiliari

Le agenzie italiane rischiano l’uscita dal mercato nonostante la domanda record. Mercato paradossale: acquirenti pronti ma proprietari introvabili

Il settore immobiliare italiano vive un paradosso senza precedenti. Mentre la domanda di abitazioni tocca picchi storici, spinta dall’inflazione e dalla ricerca di beni rifugio, le agenzie immobiliari affrontano una crisi silenziosa ma devastante: la carenza di incarichi in esclusiva.

“Il problema non è più vendere gli immobili, ma riuscire ad averli in portafoglio” spiega Simon Stoica, ex agente immobiliare e fondatore di Successo Immobiliare.

La trasformazione post-pandemica ha rivoluzionato completamente le dinamiche del settore. Le strategie tradizionali di acquisizione – campanelli, porta a porta e passaparola – hanno perso efficacia in un contesto sociale profondamente mutato.

‘Prima del Covid trovavi sempre qualcuno in casa, oggi non trovi più nessuno durante il giorno e la sera alle 19, quando rientrano dal lavoro, le persone sono troppo stanche e nervose per ricevere agenti immobiliari che cercano notizie di vendita’, continua Stoica.

I dati di settore rivelano uno squilibrio preoccupante: la domanda di immobili ha raggiunto livelli massimi storici mentre l’offerta reale continua a contrarsi. Gli acquirenti, spesso dotati di liquidità immediata, sono pronti a concludere operazioni rapidamente, ma le agenzie faticano a mantenere portafogli adeguati.

Secondo le analisi del sistema MLS, gli immobili correttamente posizionati registrano tempi di vendita sempre più rapidi, confermando che il vero collo di bottiglia si trova nella fase iniziale: intercettare i proprietari prima che entrino autonomamente sul mercato.

‘Se un incarico è a prezzo, si vende da solo. Il vero pane dell’agente immobiliare oggi è l’acquisizione’, afferma Stoica. Questa affermazione sintetizza la nuova realtà del settore, dove la competenza nella vendita, pur rimanendo fondamentale, viene superata in importanza dalla capacità di acquisire mandati con continuità.

La situazione è aggravata dalla crescente difficoltà nel reperire collaboratori qualificati. Il settore richiede competenze sempre più specializzate in urbanistica, conformità normative, successioni e pratiche complesse, ma i giovani professionisti sembrano orientarsi verso opportunità percepite come più immediate e redditizie nel mondo digitale. ‘I giovani sono attratti dal miraggio dei soldi facili online. Questo lavoro richiede competenze vere, non improvvisazione’, sottolinea Stoica.

Di fronte a questa trasformazione, emerge una nuova strategia operativa: l’esternalizzazione dell’acquisizione incarichi. Il metodo ‘Incarico Chiavi in Mano’ sviluppato da Successo Immobiliare rappresenta una risposta strutturata a queste sfide.

Il sistema si articola su tre pilastri: studio approfondito dei proprietari della zona (abitudini, orari, comportamenti digitali), intercettazione proattiva prima della messa sul mercato e gestione completa della prima fase di contatto.

‘Il paradigma è completamente cambiato. Non basta più suonare campanelli o affidarsi al passaparola, servono metodi strutturati e prevedibili’, evidenzia Stoica. Il processo prevede che ogni potenziale venditore venga contattato direttamente, educato sul processo di vendita, filtrato e profilato prima di essere presentato all’agenzia immobiliare, già predisposto alla trattativa.

I risultati del 2024-2025 confermano questa tendenza: le compravendite residenziali mostrano segnali di ripresa costante, con particolare velocità nelle aree ben servite per immobili correttamente prezzati.

Gli incarichi acquisiti in esclusiva e a prezzo di mercato registrano i tassi di chiusura più elevati, dimostrando che la qualità dell’acquisizione determina direttamente il successo commerciale.

L’esternalizzazione dell’acquisizione rappresenta quindi non più un’opzione, ma una necessità strategica. ‘È come avere più collaboratori già formati, operativi dal primo giorno, senza i rischi del personale interno’, conclude Stoica. Successo Immobiliare ha già superato il milione di euro di fatturato, collaborando con oltre 130 agenzie in tutta Italia, confermando un trend inequivocabile: chi struttura l’acquisizione oggi, dominerà il mercato di domani.