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Crisi di coppia e terapia, un volume racconta il metodo junghiano che trasforma i conflitti
Sanità

Crisi di coppia e terapia, un volume racconta il metodo junghiano che trasforma i conflitti

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ROMA – Non solo crisi e incomprensioni: la relazione di coppia può diventare uno spazio di trasformazione profonda. È questo il cuore del nuovo volume ‘Una terapia junghiana per la coppia’ delle autrici Fulvia De Benedittis e Silvia Presciuttini, in uscita per Edizioni Magi. Il libro propone un modello innovativo di terapia basato sulla psicologia analitica junghiana, in cui archetipi, immaginazione e corpo diventano strumenti per leggere e trasformare i conflitti relazionali. Tra gli elementi centrali, l’utilizzo del ‘Gioco della sabbia’, tecnica che consente di accedere ai contenuti più profondi della psiche attraverso immagini e simboli, favorendo un processo di cambiamento nella coppia.

“Il conflitto non è un fallimento ma una soglia: può diventare occasione di evoluzione e consapevolezza”, spiegano le autrici, che da oltre quindici anni lavorano su un modello clinico integrato per la terapia di coppia. Secondo Angelica Bianco, direttrice di Edizioni Magi, “questo volume rappresenta un contributo di grande valore nel panorama contemporaneo, perché restituisce profondità e senso alle relazioni in un tempo che tende a semplificarle”. Il testo si rivolge a psicologi e professionisti del settore, ma anche a chi vuole comprendere più a fondo le dinamiche affettive e il significato simbolico dei legami.
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