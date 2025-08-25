lunedì, 25 Agosto , 25

Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell’inviata Onu Francesca Albanese: “Ora sanzioni a Israele”

(Adnkronos) - Francesca Albanese chiede sanzioni contro Israele...

Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide alpinista italiano

(Adnkronos) - Un alpinista italiano di origini lombarde...

Ora il vocabolario Treccani segnala le parole offensive

(Adnkronos) - Nel tempo dell'inclusività e del rispetto,...

Gadot e Butler non saranno a Venezia 2025, presenza mai confermata già prima dell’appello Propal

(Adnkronos) - Gal Gadot e Gerard Butler non...
Crisi Francia-Usa, convocato l’ambasciatore Kuchner per lettera a Macron

Sostiene che Parigi non fa abbastanza contro l’antisemitismo

Parigi, 25 ago. (askanews) – A fine luglio l’ambasciatore a Parigi di Donald Trump, Charles Kushner, celebrava il suo arrivo nella ville lumière con questo post su YouTube. Adesso è convocato al ministero degli Esteri, al Quai d’Orsay, per una lettera indirizzata al presidente Emmanuel Macron in cui accusa Parigi di un’azione insufficiente contro l’antisemitismo.La lettera datata 25 agosto è emersa ieri sulla stampa francese e riecheggia le critiche mosse da Israele alla Francia pochi giorni fa. Kushner, 71 anni, miliardario dell’immobiliare senza esperienza diplomatica ma con il pregio di essere consuocero di Donald Trump – suo figlio Jared ha sposato la figlia del presidente, Ivanka – afferma che in Francia “non passa giorno senza un attacco in strada a un ebreo o senza che scuole, sinagoghe e negozi ebrei siano vandalizzati”. Dichiarazioni non veritiere, replica Parigi, e inaccettabili da parte di un ambasciatore, che non può interferire negli affari interni del paese ospite.

