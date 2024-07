Crisi settore moda: molte imprese in difficoltà, tavolo il 6 agosto al MIMIT

Ministro Urso: “Presenteremo pacchetto di misure”

Nella moda “molte imprese hanno avuto problemi economici” e sono state chieste misure speciali. Se ne parlerà al Tavolo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per il 6 agosto. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro intervenendo in collegamento al Fashion & Luxury Talk di Rcs Academy.

“Le imprese di questo settore hanno chiesto diverse misure: la moratoria di un anno sui mutui, la sospensione di alcuni pagamenti, proroga delle rate dei finanziamenti garantiti da Sace e da Simest e altri sgravi fiscali”.

“Molte di queste misure hanno implicazioni finanziarie, per questo siamo in trattativa con il MEF – ha spiegato Urso. Nei prossimi giorni incontreremo il ministro Giancarlo Giorgetti per capire quali misure possiamo mettere insieme in un pacchetto per aiutare le imprese a superare questa fase temporanea, nella certezza che la moda italiana ha un grande futuro, così come oggi ha un grande presente, e i numeri lo dimostrano”.

“Le misure che possiamo adottare e le altre misure che stiamo pianificando per la fine della legislatura – ha concluso il ministro – saranno discusse in dettaglio il 6 agosto durante il Tavolo della Moda”.

Ciro Di Pietro

