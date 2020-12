Cristante ammette: “Fa male perdere, ma non possiamo ignorare i grandi meriti del Napoli”

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione al match di Europa League tra capitolini e gli svizzeri dello Young Boys. Il ragazzo, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche del match perso contro il Napoli: “Al San Paolo non abbiamo giocato una buona partita, abbiamo commesso troppi errori. In ogni caso – prosegue – è stato un caso isolato e non vanno ignorati i grandi meriti del nostro avversario. E’ stato solo un incidente di percorso, ci riprenderemo subito a partitre dalla partita di domani”.

