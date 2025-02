Cristiani perseguitati in Cina: “Nel 2024 nella provincia di Jilin oltre 600 credenti arrestati”

ROMA – Le storie di cristiani perseguitati della Chiesa di Dio onnipotente in Cina, alcuni dei quali hanno trovato la forza di testimoniare, sono sempre di più.

Oscure e quasi mai attendibili le statistiche sulle loro ‘scomparse’ dopo blitz e arresti e detenzioni in campi di rieducazione. La Chiesa cristiana di Dio Onnipotente ha raccolto tante testimonianze, molte ‘coperte’ per tutelare l’incolumità di chi ha lasciato i familiari in Cina.

I NUMERI

“Il numero di fedeli della nostra Chiesa arrestati si avvicina alle 20.000 persone- denuncia la Chiesa cristiana di Dio Onnipotente in una nota ufficiale- di cui nel 2024 ben 24 sono morte a causa delle torture subite, mentre molti altri hanno subito gravi condanne, mutilazioni da torture o sono stati condannati a lunghi anni di prigionia”.

Per questo i fedeli di questa Chiesa cristiana sono spesso costretti a fuggire dal Paese e chiedono asilo politico per poter praticare il proprio credo religioso. Vengono sottoposti, come raccontano, a interrogatori, a pene detentive e a vere e proprie torture. Nel 2024, scrive la Chiesa cristiana in un report, il PCC ha avviato continue operazioni di arresto in tutto il Paese.

L’11 ottobre 2024, in un solo giorno- denuncia sempre la Chiesa nella nota stampa- sono stati arrestati più di 600 cristiani nella provincia di Jilin, di cui 210 persone sono state arrestate solo a Changchun e due persone sono state torturate a morte nel giro di quattro giorni. Un capitano di polizia di una città sotto la giurisdizione di Changchun, nella provincia di Jilin, ha affermato che l’11 ottobre le autorità hanno inviato 600 agenti di polizia con l’obiettivo di colpire 180 persone”.

LA STORIA DI WANG

Tra le tante storie c’è quella di Wang Y Wang Yuxia, di 61 anni, arrestata e interrogata segretamente in un hotel. O Wang Hwang Yuxia che il 17 ottobre, secondo quanto riportato dalla polizia, sarebbe morta improvvisamente a causa di un infarto. Il suo corpo, hanno riferito testimoni coperti nella loro identità, era livido e gonfio, con un’orbita oculare ammaccata e il collo inclinato da un lato come se fosse rotto.

Non sembrava più lei, scrivono alla Chiesa i familiari. Anche una delle sue gambe era rotta, con il piede inclinato da un lato. È morta dopo un interrogatorio segreto durato 9 giorni e 8 notti. Sempre l’11 ottobre 2024, la cristiana Wang Fuhua di 49 anni è stata arrestata nella sua abitazione. Dopo nove giorni e otto notti di interrogatori segreti, il 20 ottobre- denuncia la Chiesa cristiana- la polizia ha affermato che aveva avuto un improvviso infarto cardiaco.

