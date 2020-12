Cristiano Malgioglio In studio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip | Video Mediaset

In studio Cristiano Malgioglio dice che è felice della eliminazione perchè non vuole che il suo pubblico lo veda poco allegro. Poi ingaggia una diatriba con Giulia Salemi. Il paroliere non ha digerito la scorsa nomination della Salemi, che gli è costata l’uscita di stasera. Volano stracci tra i due. Zia Malgy inviperita afferma: “La Salemi è la concorrente più insulsa e inutile del GF. Non stiamo parlando di Paris Hilton o di Kim Kardashian, è una banalotta che ha avuto il suo momento di celebrità con Francesco Monte”. La Salemi replica: “Cristiano non comprendo la tua cattiveria, ho avuto una battuta infelice, ma il giorno dopo ci siamo chiariti e non capisco il tuo atteggiamento”. Ecco Il Video Mediaset.

