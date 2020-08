Cristiano Malgioglio pazzo dell’attrice Cameron Diaz: ” Per lei diventerei etero”

Ormai siamo abituati alle sue rivelazioni scottanti. E anche l’ultima ha lasciato tutti senza parole. Pare infatti che Cristiano Malgioglio abbia perso la testa per l’attrice Cameron Diaz. E’ lui stesso ad annunciarlo sui social con un post dichiarando di essere rimasto colpito dalla sua bravura ma ancor di più dalla sua incontrollabile simpatia. Il vero segreto però è un altro.

Cristiano Malgioglio pazzo di Cameron Diaz

Lo ha rivelato lo speaker Francesco Fredella nel corso della trasmissione radiofonica “La famiglia giù al Nord” il programma del mattino di RTL102.5 che conduce con Armando Piccolillo e Camilla Ghini. Francesco ha infatti rivelato ai suoi amici speaker: “Malgy diventerebbe etero per Cameron Diaz, me l’ha appena confessato“. Cristiano ha anche raccontato di trovarsi in Puglia per vacanza e di voler approfittare dei saldi per fare un po’ di shopping. Ha infatti dichiarato: “C’è il 90% di sconto e devo farmi bello per Cameron“.

Insomma, il suo pallino resta l’ex modella e attrice di successo. Cristiano è talmente pazzo di Cameron che ha svelato di voler partire al più presto per gli States per incontrarla. Chissà cosa ne pensa il suo fidanzato turco che a quanto pare è prossimo a tornare in Italia.

Anche se i due non si vedono da mesi la relazione sembra procedere a gonfie vele. Proprio qualche tempo fa in piena emergenza coronavirus Cristiano ha fatto una importante promessa al suo fidanzato confidandogli di voler andare a conoscere sua madre in Grecia. E ora Malgy che farà?

Deciderà di partire per la Grecia oppure si dirigerà dalla sua amata Cameron negli States? Per ora aleggia il mistero.

