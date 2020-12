Cristiano Malgioglio rientra nella Casa del Grande Fratello Vip e riceve una sorpresa | Video Mediaset

Arisa arriva sulla passerella della Casa del grande Fraello Vip e racconta la sua amicizia con Cristiano Malgioglio, che dura da anni. Il paroliere aveva espresso il desiderio, qualora fosse rimasto nel reality di ricevere il panettone proprio dalla cantante.

E il desiderio si avvera: Cristiano, infatti riceve una bellissima sorpresa dalla sua amica Arisa che è pronta abbracciarlo e dirgli quanto gli vuole bene.

Finalmente, il cantante e paroliere condivide un momento importante con gli altri VIP festeggiando il Natale e mangiando il panettone insieme a loro. Ricordiamo che Zia Malgy dietro le battute le le sue performance in scena, nasconde una grande fragilità: per lui il Natale è sinonimo di tristezza, perchè durante questo periodo è venuta a mancare la sua mamma e non ha più mangiato il panettone. Ecco Il Video Mediaset.

