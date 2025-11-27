giovedì, 27 Novembre , 25

cristiano-ronaldo-regala-un-orologio-‘speciale’-ai-compagni-di-nazionale.-il-pensiero-per-diogo-jota
Cristiano Ronaldo regala un orologio ‘speciale’ ai compagni di nazionale. Il pensiero per Diogo Jota

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Cristiano Ronaldo cuore d’oro. Il fuoriclasse portoghese ha regalato uno speciale orologio a tutti i suoi compagni di nazionale, con cui ha vinto la Nations League pochi mesi fa. CR7 ha trionfato nel torneo anche grazie all’aiuto dei suoi compagni e ha deciso di donare – prima della partita contro l’Armenia, giocata a metà novembre per le qualificazioni ai prossimi Mondiali – un orologio prodotto in edizione limitata da Jacob&Co (35 esemplari) per festeggiare il trofeo. 

Curiosità. Il cinque volte Pallone d’oro ha fatto avere il pensiero anche alla famiglia di Diogo Jota, con nome e numero del giocatore scomparso in estate per un incidente stradale mortale. 

