Cristiano Ronaldo sfata il tabù: primo gol su punizione in due anni di Juventus

Nel Derby della Mole vinto con un rotondo 4-1 dalla Juventus sul Torino, Cristiano Ronaldo ha interrotto una personale ‘maledizione’. Il fuoriclasse portoghese ha messo in discesa la stracittadina torinese con la perfetta punizione del 3-1 che ha battuto Sirigu e indirizzato tre punti pesanti in ottica Scudetto sulla sponda bianconera di Torino. Vintage Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/bF7Za2C9WT — TR (@TacticalRole) July 4, 2020 Un evento che dall’arrivo di CR7 alla Continassa non si era… continua a leggere sul sito di riferimento