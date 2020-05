Cristiano Zanetti attacca la Juve: “Cedere Pjanic? E’ illogico!”

Non è ancora dato sapere quando, e se, finirà la stagione 2019/20 di Serie A, ma ciò che è certo e che in ogni caso il mercato sta già scaldando i motori per tutti i club. Juventus compresa. Da giorni, infatti, rimbalzano i rumors di una possibile cessione di Miralem Pjanic. Sul centrocampista bosniaco c’è il forte interesse del Barcellona. E sulla possibile trattativa ha voluto dire la sua anche Cristiano Zanetti, ex mediano che in passato ha vestito anche la maglia bianconera: “Anche se non… continua a leggere sul sito di riferimento