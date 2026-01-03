sabato, 3 Gennaio , 26

Venezuela, Palazzo Chigi: “Azione militare esterna non è strada, ma intervento difensivo legittimo”

(Adnkronos) - Su quanto successo in Venezuela "coerentemente...

Federica Pellegrini, la figlia Matilde compie gli anni: la dedica social

(Adnkronos) - Federica Pellegrini ha celebrato sui social...

Venezuela, Mariotto e la fine di Maduro: “Ha distrutto il paese”

(Adnkronos) - "Prima o poi doveva finire… Il...

Venezuela, Casini: “Governo Maduro illegale ma Trump crea precedente gravissimo”

(Adnkronos) - "L'azione di Trump crea un precedente...
cristina-d’avena-e-i-gem-boy-al-“campania”
Cristina D’Avena e i Gem Boy al “Campania”

Cristina D’Avena e i Gem Boy al “Campania”

NewsCristina D’Avena e i Gem Boy al “Campania”
Redazione-web
Di Redazione-web

Saranno al Centro Commerciale di Marcianise il 6 gennaio in concerto dalle ore 22,00

Il Centro Commerciale Campania si prepara a regalare una serata di pura magia e nostalgia con uno degli eventi più attesi dell’anno.

Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, Cristina D’Avena, la voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, torna a grande richiesta al Campania insieme ai Gem Boy, per uno show imperdibile a ingresso libero.

A partire dalle 22:00, piazza Campania si trasformerà in un grande palcoscenico, pronto ad accogliere fan di tutte le età. Un viaggio musicale che attraverserà generazioni, tra le sigle che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani: da Occhi di Gatto a Mila e Shiro, passando per I Puffi, Pollon e Doraemon, Oscar, Holly e Benji e tanti altri successi intramontabili.

Ad accompagnare la regina delle sigle dei cartoni animati, ci saranno i Gem Boy, l’irriverente e goliardica band bolognese, famosa per la creazione di cover parodistiche di brani di successo.

Uno spettacolo pensato per cantare insieme, sorridere e rivivere emozioni senza tempo: mentre i più grandi torneranno bambini, i più piccoli potranno scoprire e sognare sulle note di canzoni che non hanno età.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.