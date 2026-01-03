cristina-d’avena-e-i-gem-boy-al-“campania”

Saranno al Centro Commerciale di Marcianise il 6 gennaio in concerto dalle ore 22,00

Il Centro Commerciale Campania si prepara a regalare una serata di pura magia e nostalgia con uno degli eventi più attesi dell’anno.

Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, Cristina D’Avena, la voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, torna a grande richiesta al Campania insieme ai Gem Boy, per uno show imperdibile a ingresso libero.

A partire dalle 22:00, piazza Campania si trasformerà in un grande palcoscenico, pronto ad accogliere fan di tutte le età. Un viaggio musicale che attraverserà generazioni, tra le sigle che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani: da Occhi di Gatto a Mila e Shiro, passando per I Puffi, Pollon e Doraemon, Oscar, Holly e Benji e tanti altri successi intramontabili.

Ad accompagnare la regina delle sigle dei cartoni animati, ci saranno i Gem Boy, l’irriverente e goliardica band bolognese, famosa per la creazione di cover parodistiche di brani di successo.

Uno spettacolo pensato per cantare insieme, sorridere e rivivere emozioni senza tempo: mentre i più grandi torneranno bambini, i più piccoli potranno scoprire e sognare sulle note di canzoni che non hanno età.