Cristina Lodi: Da Forbes al rilancio di Genova

Inserita nella lista delle Top 100 donne di successo

Roma, 7 feb. (askanews) – Genova, città ricca di tradizione e innovazione, si riconferma culla di talenti. Tra questi spicca Cristina Lodi, recentemente inserita nella prestigiosa lista delle Top 100 donne di successo stilata da Forbes Italia. Un riconoscimento che premia un percorso professionale ventennale, caratterizzato da passione e impegno.

Fondatrice della Golden Sabre Agency SRL, agenzia di consulenza strategica, Cristina ha scelto di tornare nella sua città natale dopo oltre vent’anni trascorsi fuori, con l’obiettivo di valorizzare Genova e i suoi talenti. “Il riconoscimento di Forbes è il coronamento di un sogno, ma soprattutto il frutto di un lungo lavoro dedicato al talento. Cerco il talento in ogni persona che collabora con la mia agenzia e, ogni giorno, lavoro per migliorare il mio, quello che mi ha permesso di costruire tanto e di essere la Cristina Lodi che sognavo da bambina”, racconta.

Un ritorno celebrato con un evento speciale Il rientro a Genova di Cristina Lodi è stato celebrato con una festa di “Welcome Back” presso il noto locale cittadino Casa Gaja, occasione in cui ha festeggiato il compleanno e il recente ingresso nella classifica di Forbes. All’evento hanno partecipato amici, celebrità, influencer e collaboratori, segnando l’inizio di una nuova fase della sua carriera, sempre più orientata a promuovere e valorizzare il talento locale e le potenzialità della città.

Progetti per il rilancio di Genova Cristina Lodi si è già distinta per una serie di iniziative che hanno lasciato il segno a Genova, dal Flashmob della Naima Academy con la maglia della Sampdoria durante i Rolli Days, che ha portato l’arte in uno degli appuntamenti più amati della città. Con Genova Jeans Week, un’iniziativa raccontata attraverso gli influencer della scuderia di Golden Sabre, con spettacoli di ballo della Naima Academy, show cooking con la food blogger Valentina Scarnecchia e interviste alla campionessa dell’Oro Olimpico Alice D’Amato e alla sorella Asia. Durante il Tricapodanno, evento che ha animato la città con musica e intrattenimento, Cristina è stata coinvolta procurando i presentatori Samu Mara e Serena Garitta. E ancora, L’inaugurazione di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, che ha dato spazio ai giovani artisti della Naima Academy.

Uno sguardo verso il futuro Cristina guarda avanti con entusiasmo: “Mi auguro di poter creare un tavolo di lavoro con i talenti genovesi e i loro management, per studiare insieme progetti che diano alla Lanterna la luce che merita, continuerò a lavorare tra Genova e Milano e spero che nel 2026 il terzo Valico sia terminato così che in soli 50 minuti Genova e Milano siano collegate”.

Il suo impegno dimostra come passione, professionalità e amore per il territorio possano fare la differenza, confermando che Genova ha tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento nazionale ed europeo per creatività e innovazione. “Sono entusiasta che due talentuosi cantanti genovesi, Bresh e Olly, siano in gara al Festival di Sanremo, confermando ancora una volta la Liguria come una straordinaria fucina di giovani artisti. Per la serata dei duetti, entrambi renderanno omaggio al leggendario Fabrizio De André: Bresh interpreterà Crêuza de mä insieme a Cristiano De André, figlio di Faber, mentre Olly si esibirà in Il pescatore accompagnato dal celebre musicista bosniaco Goran Bregovi? e dalla sua Wedding & Funeral Band..”