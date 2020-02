Cristina Marino a Verissimo: “Aspettiamo una femmina” | Video Mediaset

La modella e attrice Cristina Marino, a Verissimo, ha svelato che lei e Luca Argentero stanno aspettando una bellissima bambina. “Sarà una femmina, per la gioia del suo papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio…e invece. Mi piacerebbe avere tre figli, perché amo le famiglie numerose”. Queste le parole della Marino che ha poi aggiunto che lei e Argentero dovevano sposarsi, ma hanno deciso di rimandare per attendere la primogenita. Il video Mediaset.

