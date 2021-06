‘Cristo Lgbt’ apre Pride a Roma, polemica sui social. Meloni: “Mancanza di rispetto per fedeli”

ROMA – Ieri un fiume colorato ha inondato le strade della Capitale in occasione del Gay Pride. Migliaia, soprattutto giovanissimi, sono scesi in piazza per quella che è stata la manifestazione arcobaleno più partecipata degli ultimi anni. A far discutere però è stata la presenza di un ragazzo vestito da ‘Cristo Lgbt’, tanto che oggi su Twitter l’argomento è diventato trending topic. C’è chi parla di ‘atto blasfemo’ e chi ribatte alla polemica definendo ‘cristiani finti bigotti’ coloro che si sono definiti scioccati dall’accaduto.

Ieri abbiamo assistito ad un’altra carnevalata #pride

Per carità, liberi di fare ciò che vogliono, ma se pretendono giustamente rispetto devono dare rispetto e il #CristoLGBT è un chiaro atto blasfemo…Ipocriti, come sempre!#noddlzan pic.twitter.com/75xMxmhDVk — Gianmarco #Italexit (@Gianmar26145917) June 27, 2021

Prima chiamano il pride una carnevalata e poi si lamentano se qualcuno si traveste da #CristoLGBT — Aléx (@AlessandroCorb3) June 27, 2021

Vi scandalizzate per Cristo al pride e non quando in chiesa esce fuori l’ennesimo caso di pedofilia. Per non parlare di voi cristiani finti e bigotti che gioite davanti ad un barcone che affonda pieno di migranti.#Cristolgbt — Madame A. (@MadameA02) June 27, 2021

A far discutere è anche il tweet di Mario Adinolfi che ha dichiarato di invidiare i musulmani ‘che riescono a far rispettare Maometto’. C’è chi critica fortemente questa presa di posizione, e chi invece sfida coloro che hanno preso parte ai Gay Pride a schernire Maometto, se hanno il coraggio.

Ieri il Gay Pride di Roma è stato aperto da uno striscione antivaticano con un tizio che irrideva la figura di Gesù, nudo con corona di spine, stimmate e drappo arcobaleno. Ho invidiato i musulmani che riescono a far rispettare Maometto, inculcando in quei 4 cialtroni la paura. pic.twitter.com/WdHpGA53SV — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) June 27, 2021

Grossi bigotti che invidiano i mussulmani perché sono ancora più bigotti (e più violenti). #CristoLGBT https://t.co/n3FtIBcoUo — xenotipo (@immune27483301) June 27, 2021

degenerati,depravati,perversi,pedofili,

nessun rispetto per queste merde che si permettono di offendere la religione e il credo altrui

perchè non provate a fare lo stesso schernendo Maometto e l’islam davanti una loro moschea? https://t.co/H9EFeL26QJ — albatros317 (@tormalina33) June 27, 2021

A dire la sua, su facebook, anche la leader di Fratelli d’Italia. “Leggo che il corteo del Roma Pride è aperto da un ragazzo travestito da “Cristo Lgbt”, con stimmate colorate e bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa domanda: che bisogno c’è di mancare di rispetto a milioni di fedeli per sostenere le proprie tesi?”. Lo chiede Giorgia Meloni, su facebook. “E aggiungo: come si concilia la lotta alle discriminazioni, alla violenza e all’odio con i cori di insulti e minacce contro chi non è d’accordo con il ddl Zan? Se sei convinto delle tue idee e delle tue posizioni, non hai bisogno di insultare nessuno. Io la penso così. Qualcun altro evidentemente no”, aggiunge.

