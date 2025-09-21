“cristofori-wine-collection”:-i-colli-euganei-omaggiano-il-pianoforte

Milano, 21 set. (askanews) – Nasce la “Cristofori Wine Collection”, collezione di bottiglie magnum di vini rossi dei Colli Euganei con etichette ideate da giovani designer e dedicate ogni anno al pianista vincitore del Premio Cristofori d’Oro, istituito nell’ambito del Festival pianistico internazionale Bartolomeo Cristofori. L’iniziativa è promossa dal Consorzio di Tutela Vini Colli Euganei assieme all’Associazione Bartolomeo Cristofori.

La prima magnum è stata consegnata il 18 settembre a Padova alla pianista russo-tedesca Lilya Zilberstein, vincitrice del Premio Cristofori d’Oro 2025. Contiene il “Colli Euganei Rossura dei Briganti 2018”, prodotto dall’azienda Turetta Cà Bianca di Cinto Euganeo, vincitore del Trofeo San Martino alla Mostra dei Vini Doc di Luvigliano.

“Siamo orgogliosi di questa sinergia con l’Associazione Bartolomeo Cristofori che ci permette di onorare uno dei più grandi costruttori di strumenti della storia e l’inventore del pianoforte” dichiara Gianluca Carraro, presidente del Consorzio Vini Colli Euganei, sottolineando che “come il vino, arte, musica e cultura rappresentano le eccellenze del nostro territorio, e siamo fieri di esserne ambasciatori”.

L’etichetta del Premio Cristofori d’Oro 2025, realizzata in tre soli esemplari e impreziosita dal timbro a secco applicato manualmente, è stata ideata dallo Studio Paffi di Affi (Verona), fondato da Giulia Peretti e Silvia Recalcati. Le due designer, già finaliste al Compasso d’Oro, hanno creato un profilo che richiama la silhouette di un pianoforte vista dall’alto. La stampa è stata eseguita su carta “Cotone Nero Intense” di Fedrigoni con tecnologia a raggi ultravioletti e rifinitura manuale a cura della Stamperia di Lazise (Verona).

Il vino scelto per l’edizione 2025, “Rossura dei Briganti”, è un taglio bordolese da Cabernet e Merlot coltivati su terreni di scaglia rossa nei Colli Euganei. Il nome richiama il cosiddetto Buso dei Briganti, una cavità naturale legata a racconti popolari della zona.