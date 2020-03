I numeri del contagio da coronavirus in Italia continauno a crescere. Per questo il centrodestra ha invocato “misure eccezionali”, trovando però il “freno” di Angelo Borrelli: “Di più non si puo’ fare”. Così i governatori lombardo e piemontese hanno deciso in autonomia. Con nuove misure, sempre più strette.

Le misure della Regione Lombardia

“La Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del coronavirus“. Così il presidente della Regione, Attilio Fontana,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Critiche sulla “mini stretta” del governo. Lombardia e Piemonte impongono nuove restrizioni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento