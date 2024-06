croce-rossa-fa-160-anni,-rocca:-i-suoi-volontari-fanno-la-differenza

“Ora più che mai servono uomini e donne di buona volontà”

Roma, 15 giu. (askanews) – “La partnership con Croce Rossa è del Paese, non solo della Regione Lazio, la Croce Rossa è un partner essenziale nel nostro sistema di protezione civile, oltre alle attività che fa in supporto ai più vulnerabili, è sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, io forse sono il meno adatto per dire qualcosa di negativo sulla Croce Roosa, l’ho conosciuta in ogni suo aspetto per 15 anni, ne sono ancora innamorato, ha 160mila volontari che fanno la differenza tutti i giorni sui territori, gli faccio gli auguri per questi 160 anni e speriamo in altri 160 anni di storia, specialmente in un momento come questo in cui c’è davvero bisogno di uomini e donne di buone volontà”.Lo ha dichirato il presidente della Regione Francesco Rocca alla cerimonia di presentazione del treno Frecciarossa 1000 in occasione di 160 anni dalla fondazione della Croce Rossa alla Stazione Termini di Roma.