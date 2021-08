Crolla il pavimento di un poliambulatorio a Roma: ferita gravemente una donna

ROMA – Attimi di terrore alle 12.15 in un poliambulatorio specialistico al primo piano in via Aurelia 475, a Roma, dove il pavimento è crollato e due persone sono finite nei locali sottostanti dove erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Ferita gravemente, ma non in pericolo di vita, una donna di 38 anni che è stata trasportata all’ospedale San Camillo di Roma. Un’altra donna di 34 anni è rimasta solo lievemente ferita.

A quanto si apprende, nel locale sottostante erano al lavoro due operai, un italiano di 71 anni e un romeno di 37, rimasti illesi. In base a una prima ricostruzione, pare che i due operai stessero abbattendo un qualche tipo di manufatto quando improvvisamente il soffitto del locale ha ceduto ed è crollato sotto ai piedi delle persone presenti nel poliambulatorio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Madonna del Riposo insieme ai colleghi della Compagnia San Pietro, oltre al personale della Asl. Il locale è stato messo sotto sequestro insieme ad un demolitore in uso ai due operai. Indagini in corso.

Le due donne pare fossero due impiegate del poliambulatorio. All’arrivo dei soccorritori le altre persone presenti avevano già abbandonato autonomamente la struttura. In azione anche i Vigili del fuoco, il 118 e il personale di Roma Capitale. Il locale sottostante dove erano in corso i lavori di ristrutturazione è una palestra.

