AGI – Il 2020 sarà l’anno più nero per il turismo. Secondo le previsioni dell’Enit i visitatori internazionali pernottanti in Italia diminuiranno del 58% (37 milioni di visitatori); il numero dei pernottamenti diminuira’ di 126 milioni rispetto al 2019.

Male anche il mercato domestico, con un crollo del 31% dei turisti (16 milioni); i pernottamenti sono stimati inferiori di 46 milioni nel 2020 rispetto al 2019.

L’analisi dell’Agenzia nazionale turismo sulle prenotazioni di passeggeri aeroportuali rileva 162 mila prenotazioni da agosto a novembre, grazie alla migliore performance prevista per settembre e ottobre. Non va certo meglio per la Spagna (170 mila) e per la Francia (154 mila).

L'articolo Crolla turismo estero, -58% pernottamenti nel 2020 proviene da Notiziedi.

