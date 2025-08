crolla-un-ramo-davanti-alla-scuola-vanvitelli

Alberi pericolanti e istituzioni assenti: nuovo episodio di degrado al Vomero-Arenella Manzo (FdI): “Serve subito una svolta nella gestione del verde urbano”

Nuovo allarme sicurezza al Vomero-Arenella. Nella mattinata di oggi un grosso ramo si è staccato da un albero in via Luca Giordano, proprio all’ingresso della Scuola Elementare Vanvitelli, precipitando al suolo senza – per fortuna – provocare feriti.

Un episodio che, come sottolinea Armando Manzo (nella foto in basso), presidente del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Vomero-Arenella e coordinatore della V Municipalità, non è isolato ma rappresenta “l’ennesimo campanello d’allarme sull’assoluta mancanza di manutenzione del verde pubblico”.

“Le immagini parlano da sole – dichiara Manzo –. È inaccettabile che i cittadini debbano convivere con il timore costante di crolli arborei per l’incuria e l’inefficienza amministrativa. Mi chiedo: dov’è il Presidente della V Municipalità? Dov’è l’attenzione alla sicurezza dei cittadini? È evidente che chi dovrebbe vigilare e intervenire tempestivamente si limita, troppo spesso, all’immobilismo”.

Fratelli d’Italia chiede interventi immediati per la messa in sicurezza degli alberi su tutto il territorio, con priorità alle aree scolastiche.

“Non possiamo più tollerare che l’inettitudine di chi governa metta a rischio l’incolumità di tutti – prosegue Manzo –. È ora di dire basta al degrado e all’indifferenza. Serve una svolta concreta nella gestione del verde urbano: la sicurezza non può e non deve essere trascurata”.

L’episodio, avvenuto in una delle strade più frequentate del quartiere, riaccende il dibattito sulla manutenzione del patrimonio arboreo cittadino e sulla necessità di controlli più serrati, soprattutto nei pressi delle scuole e delle aree ad alta densità di passaggio pedonale.