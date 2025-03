Crollo palazzina a Bari, salva 74enne: “Avevo freddo e paura, poi ho sentito le voci dei vigili del fuoco”

(Adnkronos) – Ha trascorso una notte tranquilla, ed è cosciente e vigile Rosalia De Giosa, la donna di 74 anni ricoverata

nel Policlinico di Bari dopo essere stata salvata ieri sera tra le macerie della palazzina di via De Amicis crollata l’altro ieri nel capoluogo pugliese.

Ha riportato la rottura di due costole. E’ stata lei stessa a segnalare con dei lamenti la sua presenza ai vigili del fuoco che sono riusciti a individuarla nei pressi della zona dell’ingresso della casa. Sarebbe stata la porta blindata a creare una sacca d’aria e a proteggerla dalla caduta dei massi consentendole di sopravvivere per circa 26 ore.

“In quel momento ho sentito un rumore forte… stavo uscendo per prendere un poco di roba… e mi sono sentita questo crollo della porta blindata, questo ferro su di me… Mi sono nascosta, c’erano delle pietre e dei tufi che cadevano da sopra. Mi ha aiutato il Signore e mio marito (scomparso 5 anni fa, ndr)”, ha raccontato dal suo letto di ospedale della Chirurgia universitaria del Policlinico di Bari ad alcune tv locali e regionali. In mattinata la donna è stata trasferita dalla rianimazione, dove è stata portata ieri sera subito dopo l’estrazione dalle macerie, alla Chirurgia universitaria diretta da Angela Pezzolla.

La signora ha riferito di aver avuto molto freddo e paura: chiamava ma nessuno la sentiva. “Poi ho sentito Giuseppe, il vigile del fuoco. Sono stati bravi. Non sentivano che chiedevo ‘aiuto aiuto’. Dopo tanto tempo ieri mattina ho visto una luce, erano i fari, e allora mi hanno sentito: ‘Signora un momento, ora veniamo’, hanno detto. Ci voleva tempo perché stavano scavando per entrare. Poi hanno tolto le pietre e i ferri”.

Mercoledì scorso, un’ora prima del crollo della palazzina tra via Pinto e via De Amicis, l’amministratore del condominio “invia un messaggio whatsapp nella chat con tutti i condomini. ‘Buonasera…quello che sto per scrivere va inteso nella gravità della situazione che ci sta occupando con il restauro del palazzo… gli scavi in corso di esecuzione hanno fatto comparire nuovi quadri fessurativi sulle facciate prospettiche di cui mi hanno dato notizia i tecnici pochi minuti fa’. Meno di un’ora dopo rispetto all’allarme, l’edificio si sbriciolerà su se stesso”. Lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Per fortuna alcuni operai si sono messi in salvo e hanno messo in salvo una famiglia con bambino.