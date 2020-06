AGI – Crollo record dei consumi e balzo dei risparmi. E’ stata questa la risposta degli italiani alla crisi scatenata dal coronavirus secondo quanto emerge dai dati Istat riferiti al primo trimestre dell’anno. Le misure del governo, spiega l’istituto di statistica, “hanno limitato in misura significativa la caduta” del reddito disponibile, sceso dell’1,6% rispetto agli ultimi tre mesi del 2019, e del potere d’acquisto, che ha segnato un calo dell’1,7%, ma gli italiani hanno preferito non esporsi e, complice anche il lockdown, hanno scelto di mettere i soldi da parte per affrontare il periodo con minor preoccupazione. La spesa delle famiglie consumatrici è così crollata del 6,4% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Crollo record dei consumi delle famiglie, è corsa al risparmio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento