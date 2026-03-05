crosetto-annuncia-iniziativa-europea-di-supporto-a-cipro

“Voglio solo che abbiamo consapevolezza difficoltà del momento”

Milano, 5 mar. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato un’iniziativa europea di supporto a Cipro, discutendone con omologhi di vari Paesi. Ecco le sue parole: “Ieri, parlando con la ministra spagnola, e poi dopo ne parlerò più compiutamente, e con i ministri dei Cinque, abbiamo deciso che all’interno dell’Unione Europea aveva senso dare un segnale a Cipro. E quindi probabilmente italiani, francesi, olandesi, spagnoli porteranno un aiuto a Cipro in questo momento, un aiuto di sicurezza. E’ un momento molto difficile, io non voglio fare un appello, voglio solo che abbiamo tutti la consapevolezza della difficoltà di questo momento e della complessità di questo momento”, ha detto.