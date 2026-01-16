venerdì, 16 Gennaio , 26

Crosetto apre lavori Comitato Strategico su Ddl riforma Forze Armate

Il percorso avviato ha natura tecnica e operativa, non politica

Roma, 16 gen. (askanews) – Su iniziativa del Ministro della Difesa Guido Crosetto, si è riunito per la prima volta il Comitato Strategico incaricato di avviare i lavori preliminari per la definizione di un disegno di legge di revisione della Difesa. L’obiettivo è elaborare una proposta strutturata e coerente, capace di rispondere alle esigenze operative, organizzative e strategiche del Paese, in linea con gli impegni internazionali assunti dall’Italia. “È arrivato il momento di adeguare le Forze Armate al nuovo contesto geopolitico. Serve una riforma complessiva e profonda, che riguardi l’Istituzione nel suo insieme: non una riforma del Ministro, ma una riforma delle Forze Armate”, ha dichiarato Crosetto aprendo la prima riunione del Comitato Strategico.Il percorso avviato ha natura tecnica e operativa, non politica, e si fonda sul contributo di chi opera quotidianamente nel settore della difesa e sicurezza, in ambito nazionale e internazionale. Il Comitato lavorerà sul miglioramento delle capacità operative, sulla semplificazione dei processi amministrativi e sulla riorganizzazione di strutture e personale, come ad esempio la creazione di una Riserva o lo sviluppo delle capacità di cybersicurezza.Le Forze Armate saranno infatti pienamente coinvolte in tutte le fasi di analisi ed elaborazione. “Quando la riforma sarà discussa in Parlamento, non sarà il ministro a spiegarla: manderò uomini e donne delle Forze Armate, che conoscono i limiti attuali e le necessità reali”, ha aggiunto Crosetto. Il disegno di legge punterà a ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche e a rafforzare la sicurezza nazionale, rendendo la Difesa uno strumento più resiliente, rispondente alle nuove sfide e reattivo. I lavori procederanno con tempi rapidi e in un quadro di piena collaborazione tra tutte le Istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Italia nello scenario internazionale.

