Crosetto: “Da mesi esorto Israele a cambiare la sua strategia a Gaza”

ROMA – “Da mesi esorto Israele a cambiare la sua strategia a Gaza, dove oltre 45mila palestinesi sono stati uccisi dall’ottobre scorso. Credo Hamas sia quasi distrutta militarmente”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a The National in merito alla situazione di Gaza.

“L’Italia si impegnerà con la nuova leadership siriana, ma la giudicherà in base alle sue azioni”, ha detto il Ministro in merito all’azione dell’HTS in Siria e all’offensiva che ha rovesciato Al Assad. “Ci auguriamo che sia un governo che rispetti le differenze culturali e religiose”.

Crosetto ha sottolineato positivamente la scelta di prendere le distanze dal fronte estremista delle origini, da parte del leader Ahmad Al Shara, ma anche aggiunto che “si augura che loro dichiarazioni siano sincere” a fronte di una forte preoccupazione che i siriani hanno.

“La comunità internazionale deve adottare un approccio più severo”, ha poi detto sui ripetuti attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi.

